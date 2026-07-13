Muğla'da restoranda silahlı saldırıda 1 kişi öldü

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Muğla'da gece yarısı Bitez sahilinde faaliyet gösteren bir restoranda 3 kişiyle yemek yiyen Muhammer Bilik (28) tuvalete gitmek için masadan kalktı.

MASASINA DÖNERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Muhammer Bilik, tekrar masasına döndüğü sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

MOTOSİKLETLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bilik, yürüdüğü sırada arkadan ateş eden saldırgan daha sonra ara sokaktan kaçıp motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar korkuyla kaçıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan saldırganın saldırıyı gerçekleştirmeden önce sahildeki diğer mekanlara girip Bilik'i aradığı öğrenildi.