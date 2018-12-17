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Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle, merkez Menteşe ilçesindeki tarım arazileri sular altında kaldı.

AA | 17.12.2018 - 16:36..
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Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta, metrekareye 20 kilogram yağış düştü.

Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında

YOLLAR DEREYE DÖNDÜ

Bölgede geceden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle, merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı, bazı mahallelerde de yollar dereye döndü.

Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yollarda biriken sular nedeniyle, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlar nedeniyle ilçede maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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