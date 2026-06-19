Muğla'da yatırım vaadiyle 142 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı

Muğla merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Ortaca, Bodrum ve Dalaman'da faaliyet gösteren şüphelilerin taşınmaz alım-satımı vaadiyle halkın dolandırıcılık faaliyet yürüttükleri belirlendi.

142 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin, 7 ayrı olayda mağdurları toplam 142 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin ise akraba ve yakınları adına gayrimenkul alımında ya da kripto para hesaplarında değerlendirildiği belirlendi.

BASKINLAR YAPILDI

Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Haziran'da Ortaca, Köyceğiz, Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 567 mermi, 25 milyon lira bedelli 6 çek, 1 milyon 60 bin lira bedelli 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, şüphelilere ait banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ile 4 şirkete de el konuldu.

17 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.