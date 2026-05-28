Muğla'ya tatilci akını: 22 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, tatilcilerin akınına uğradı. Özellikle Ege kıyılarına yönelen yoğun araç trafiği nedeniyle kent girişlerinde uzun kuyruklar oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

TATİLCİLER YOLLARA DÖKÜLDÜ

Bayramlaşma ve kurban kesim işlemlerinin ardından tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Özellikle günübirlik tatilcilerin de trafiğe katılmasıyla Muğla genelinde yoğunluk arttı.

22 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Yoğunluk nedeniyle Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzandı. Sürücüler uzun süre trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda akış tamamen yavaşladı.

TURİZM MERKEZLERİNE YOĞUN İLGİ

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşların aynı güzergahta birleşmesi, trafik yoğunluğunu daha da artırdı.

SÜRÜCÜLERE UYARI YAPILDI

Yetkililer, yoğunluk nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları, trafik kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.