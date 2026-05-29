Muhammad Bakır Galibaf: İran tavizleri diyalog yoluyla değil, füzelerle alıyor

Orta Doğu’da hareketli günler sürüyor.

ABD ve İran arasında belirsizlikler sürerken İran tarafından son duruma ilişkin açıklamalar geldi.

İran'ın baş müzakerecisi Muhammad Bakır Galibaf, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BİZ TAVİZLERİ FÜZELERLE ELDE EDİYORUZ"

Bakır Galibaf, "Biz tavizleri diyalog yoluyla değil, füzelerle elde ediyoruz. Müzakerelerde ise onların sadece durumu anlamalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GARANTİLERE VE SÖZLERE GÜVENMİYORUZ"

Galibaf, "Garantilere ve sözlere güvenmiyoruz, tek ölçütümüz eylemlerdir. Karşı taraf harekete geçene kadar hiçbir adım atmayacağız" diyerek İran'ın ABD'nin hamle yapmasını beklediğini ima etti.

BİRKAÇ GÜN SÜRE İSTEDİ

ABD'li haber sitesi Axios, dün ABD ile İran heyetlerinin ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazının açılması ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürmüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai onayını vermeden önce anlaşmayı değerlendirmek için arabuluculardan birkaç gün süre istediğini iddia etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise birkaç noktanın hala görüşüldüğünü ifade etmişti.