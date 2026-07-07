Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluğuna devam kararı

CHP'de yolsuzluklar silsilesi...

Partinin belediyelerinde yaşanan vakalar Türkiye kamuoyunda geniş yankı buldu.

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarının yaşandığı belediyelerden bir tanesi de Antalya oldu.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in de aralarında olduğu 2’si tutuklu, 41 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması bugün görüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile tutuksuz sanıklar eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi.

TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM KARARI

Mahkeme baba ve oğul Böcek'in tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

Öte yandan duruşmanın 8 Eylül'e ertelendiği belirtildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap', 'Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçundan ceza istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon 83 bin TL tutarındaki nakit ve mevduatla birlikte, el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 lüks marka saat ve 1 cep telefonunun müsaderesi istendi. El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin 258 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi.

702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.