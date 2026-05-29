Muradiye Şelalesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Van’ın Muradiye ilçesinde yer alan Muradiye Şelalesi, bayram tatilinde adeta ziyaretçi akınına sahne oldu. Doğal güzelliği, coşkun akan suları ve serin atmosferiyle bilinen şelale, özellikle yerli turistlerin yanı sıra İran’dan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Gün boyunca süren kalabalık, bölgede renkli ve hareketli görüntüler oluşturdu.

Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren şelale çevresine akın ederken, bölgedeki yoğunluk dikkat çekti.

İRANLI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Muradiye Şelalesi, bu bayramda da özellikle İranlı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri oldu. Aileleriyle birlikte bölgeye gelen turistler, şelalenin eşsiz manzarası karşısında bol bol fotoğraf çekti.

Doğal güzelliğe hayran kaldıklarını belirten ziyaretçiler, Van’ın turizm potansiyeline dikkat çekerken, bölgeyi sosyal medya paylaşımlarıyla da tanıttı.

MESİRE ALANLARINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Şelale çevresindeki mesire alanları gün boyunca dolup taştı. Vatandaşlar mangal yaparak ve semaverlerde çay demleyerek bayramın keyfini doğa içinde çıkardı.

Çocuklar yeşil alanlarda oyun oynarken, aileler de şelalenin serin havası eşliğinde dinlenme imkânı buldu. Yoğunluk nedeniyle bölgede zaman zaman hareketlilik arttı.

“İZDİHAMI ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Bölgede yaşanan yoğunluğu değerlendiren Cem Gökhan, Muradiye Şelalesi’ndeki kalabalığın her geçen yıl arttığını belirtti.

Gökhan, “Yaşadığımız izdihamı anlatmak mümkün değil. Aşırı yoğunluk var. İranlılar, turistler ve yerli ziyaretçilerle birlikte piknik alanı tamamen doldu. Araç koyacak yer bile kalmadı” dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bayram yoğunluğu havadan da görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde şelale çevresindeki kalabalık, araç trafiği ve doğal güzelliklerin oluşturduğu manzara dikkat çekti.

BAYRAMIN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ

Ziyaretçiler, Muradiye Şelalesi’nin özellikle yaz ayları ve bayram tatillerinde vazgeçilmez bir destinasyon haline geldiğini ifade etti. Serin havası ve doğal yapısıyla öne çıkan şelale, hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok tercih ettiği noktalar arasında yer almaya devam ediyor.