Murat Kurum, Beykoz'da vatandaşlarla buluştu

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliği devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Söz konusu çalışmaların yürütüldüğü merkezlerden bir tanesi de İstanbul'un Beykoz ilçesi.

BEYKOZ'DA TAPU DAĞITIM TÖRENİ

Geçtiğimiz günlerde Kurum'un da katılımı ile Beykoz’da düzenlenen Tapu Dağıtım Töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program kapsamında 25 mahallede tapu sorunu çözülürken bin 71 hak sahibi vatandaşa tapuları teslim edildi.

VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Törenin üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından Bakan Kurum, ilçeye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kurum, burada vatandaşlar tarafından çoşkuyla karşılandı.

"ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Bakan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir video paylaşırken samimi anlar dikkat çekti.

Bir vatandaş "Çok seviyorum çok. Allah seni başımızdan eksik etmesin" diyerek Kurum'a sarıldı.

"BİZE BİR HAYAT VERDİNİZ"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen bir başka vatandaş ise "Çok güzel elinize sağlık. Bize bir hayat verdiniz" derken bir diğeri ise "Yaptıklarınız ve konuşmanız beni çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

"TEKER TEKER ÇÖZDÜK"

İlçeye yapılan yatırımlar hakkında konuşan Kurum da "Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde plan problemi vardı, teker teker çözdük.

Tapu problemlerini yine teker teker çözüyoruz." dedi.