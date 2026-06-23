Murat Kurum, Chatham House'da konuştu: COP31 önceliklerini anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere'deki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Kurum, dün Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen İklim İnovasyon Forumu'nda konuşma yaptı.

CHATHAM HOUSE'DA KONUŞTU

Murat Kurum, bugün de Londra'da dünyaca ünlü düşünce kuruluşu Chatham House'da dinleyicilere hitap etti.

Chatham House’da düzenlenen "Parçalanmış Bir Jeopolitik Ortamda COP’un Gerekliliğini Ortaya Koymak" başlıklı oturumda konuşan Kurum, Türkiye’nin COP31 önceliklerini ve eylem gündemini anlattı.

COP30 BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) öncesi İngiltere’de düzenlenen Londra İklim Eylemi Haftası etkinliklerine katılıyor.

Kurum, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ile Etiyopya Dışişleri Bakanı ve COP32 Başkanı Gedion Timothewos’un da katıldığı oturumda katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu ve iklim eylemine ilişkin çözüm önerilerini dinledi.