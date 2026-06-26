Murat Kurum: Türk finans sektörünün disiplini, tecrübesi en büyük gücümüz olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, yoğun mesaisine devam ediyor.

Dün Londra’da, İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu üst düzey resepsiyonuna katılan Kurum, çalışmalarına bugün İstanbul’da devam ediyor.

FİNANSAL ALANDA YENİ GELİŞME

Murat Kurum, COP31 sürecinde finansal alandaki yeni bir gelişmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"COP31 BAŞKANLIĞIMIZIN FİNANSAL ALANDAKİ İŞ ORTAĞI OLDU"

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz COP31 sürecine ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. İklim eylemi için kritik rolü olan bankacılık ve finans sektörüyle eş güdüm içinde hareket etme noktasında önemli bir karar aldık. Türkiye Bankalar Birliği bu süreçte COP31 Başkanlığımızın finansal alandaki iş ortağı oldu. Özellikle yeşil dönüşüm alanında Türk finans sektörünün disiplini, tecrübesi ve kurumsal kapasitesi en büyük gücümüz olacak."