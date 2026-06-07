Murat Kurum'dan DOA videosu: Al, kullan, dönüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin etkileri birçok alanda görülüyor.

Türkiye, Sıfır Atık alanındaki uygulamalarıyla dünyanın farklı ülkelerinde örnek alınıyor.

DOA UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını Türkiye genelinde başlatacak.

Uygulamayla plastik, vatandaşlar tarafından cam ve alüminyum içecek ambalajlarının iade edilmesi için her iade edilen ambalaj başına 1 TL teşvik verilecek.

"AL KULLAN DÖNÜŞTÜR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamayla ilgili hazırlanan bir tanıtım videosunu X hesabından paylaştı.

Kurum, "'Al, kullan, at' değil, 'Al, kullan, dönüştür'" mesajıyla paylaştığı videoda kampanyayı kendi sesinden anlatıyor.

Videoda Kurum'un sesinden şu ifadeler yer alıyor:

"'Al, kullan, at' devri bitti. 'Al, kullan, dönüştür' başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz. Ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız. 81 ilde 973 ilçede makinelerimiz de olacak, depozito iade noktalarımız da olacak.

"30 MİLYAR TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

Vatandaşımız gidecek o DOA makinesine, iade makinesine gidecek ürününü atacak. Oradan telefonlarına bu nakit hemen yüklenecek.

Ve böylelikle yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlayacağız. 25 milyar ambalajı geri toplayacağız ve üretime, istihdama bir ham madde olarak bu ürünleri geri vereceğiz."

SIFIR ATIK KAPSAMINDA

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen DOA uygulaması, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.