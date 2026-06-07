Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

Marmara Denizi'nin en büyük problemlerinden biri olan müsilaj geri geldi.

En son Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, 2020 yılının sonlarına doğru başlayıp 2021 yılının başında devlet eliyle yapılan müdahalelerle temizlenmişti.

MÜSİLAJ DENİZ YÜZEYİNİ KAPLADI

Müsilaj, Gemlik Körfezi'nde tekrar yayılmaya başladı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan müsilaj nedeniyle denizin eski temiz görüntüsünden uzaklaştığını belirtti.

SON YILLARDA ARTTI

Özellikle Gemlik Körfezi'nin bazı noktalarında etkili olan müsilajın kıyıda birikmesi, tatilcilerin deniz keyfini olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 20 yıldır bölgede yazlığı bulunduğunu belirten Okan Özkan, son yıllarda müsilaj sorununun giderek arttığını söyledi.

"DENİZ MAALESEF GİRİLECEK GİBİ DEĞİL"

Özkan, "20 yıldır burada yazlığımız var, sürekli geliyoruz. Yaz aylarına doğru son 1 aydır deniz maalesef girilecek gibi değil. Son 2-3 yıldır burada sürekli oluyor. Dün çok kötüydü, yarın ne olacağı yine belli değil.

"DENİZE GİRMEK İSTİYORUM AMA GİREMİYORUM"

Burası Gemlik Karacaali Koyu. Denize giremiyoruz. Güneşleniyorum, denize girmek istiyorum ama giremiyorum. Duş alıp eve çıkıyorum. Geldiğim tatilin hiçbir anlamı kalmıyor." dedi.

Bölge sakinleri ve tatilciler, yaz sezonunun başında yeniden ortaya çıkan müsilaj sorununun kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılmasını isterken, yetkililerden denetim ve önlemlerin artırılmasını talep ediyor.