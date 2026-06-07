Muş'ta 14 yaşındaki gencin bağlama yeteneği dikkat çekiyor

Muş’ta okul çıkışlarında parklarda bir araya gelen öğrenciler arasında yer alan Ömer Gezen, bağlamasıyla söylediği türkülerle hem arkadaş çevresini hem de vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Küçük yaşta müziğe yönelen Gezen, herhangi bir kurs almadan kendi çabasıyla saz çalmayı öğrendiğini söylüyor.

OKUL ÇIKIŞINDA PARKTA TÜRKÜ KEYFİ

14 yaşındaki 8’inci sınıf öğrencisi Ömer Gezen, ders sonrası arkadaşlarıyla birlikte parklarda buluşarak bağlama çalıp türkü söylüyor.

Gençlerin oluşturduğu bu samimi ortam, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekiyor.

MÜZİKLE KENDİNİ KEŞFETTİ

Ailesinde birçok kişinin bağlama çaldığını belirten Gezen, bu geleneği sürdürmek istediğini ifade ediyor. Herhangi bir müzik eğitimi almadan tamamen kendi çabasıyla bağlama çalmayı öğrendiğini söylüyor.

Gezen, müziğin kendisini kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu da vurguluyor.

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMAK İÇİN ÇALIYORUM”

Ömer Gezen, bağlamanın hayatındaki yerini şu sözlerle anlatıyor:

“Kötü alışkanlıklardan korunmak için saz çalıyorum. Arkadaşlarımla okul çıkışı parka gelip çalıyoruz, eğleniyoruz. Hedefim Güzel Sanatlar Lisesi’ne gidip kendimi geliştirmek.”

ARKADAŞLARINA DA ÖRNEK OLUYOR

Öğrencinin yakın arkadaşı Ömer Ali Gürtürk de müzikle uğraşmanın gençleri olumsuz alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirtiyor.

Gürtürk, arkadaş çevresine müzik ve sanatla ilgilenme çağrısı yaparak, kendisinin de bağlama öğrenmek istediğini ifade ediyor.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR TOPLADI

Parkta çalan gençlerin oluşturduğu doğal ve sıcak ortam, çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Ömer Gezen’in azmi ve yeteneği ise bölge halkı tarafından takdirle karşılanıyor.