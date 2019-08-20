taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7158
Euro
6.333
Altın
1503.3
Borsa
96062.81
Gram Altın
276.891

Muş'ta terör operasyonu: 29 gözaltı

Şehrin merkez ve ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA | 20.08.2019 - 15:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş merkez ve ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi maksadıyla 33 hedef şahsa yönelik operasyon icra edildiği belirtildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda ‘terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütülen 19 ile ‘PKK/KCK terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 10 şahıs olmak üzere 29 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “İcra edilen aramalarda; 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 300 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 121 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Adli tahkikat başlatıldı.” denildi.

Muş'ta terör operasyonu: 29 gözaltı

Muş'ta terör operasyonu: 29 gözaltı

Muş'ta terör operasyonu: 29 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

Egemen Bağış'a Prag Büyükelçiliği görevi

504
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

53
Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

264
Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

Suriye'ye giden turist sayısında artış yaşandı

100
YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

YKS'de 3'ncü olan imam hatip mezunu

239
Memur-Sen eylem kararı aldı

Memur-Sen eylem kararı aldı

371
AB'den Türkiye'deki kayyum atamalarına tepki

AB'den Türkiye'deki kayyum atamalarına tepki

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir