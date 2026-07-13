Mustafa Armağan anlattı: Sultan Alparslan'ın ölümündeki büyük sır

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Tarihin tozlu sayfalarından hikayeleri 'Tarih Kapsülü' programında paylaşan Tarihçi Mustafa Armağan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'a ilişkin bilinmeyenleri anlattı.

Türk tarihinin önemli hükümdarlarından Sultan Alparslan'ın ölümüne dair sır perdelerini aralayan Mustafa Armağan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun yöneticilerine de vurgu yaptı.

10 YILDA İMZA ATTIĞI ÖNEMLİ İŞLER

İç çatışmalarla dağılan Selçuklu hanedanında yaklaşık 10 yıl hükümdarlık sürdüğüne dikkat çeken Armağan, Sultan Alparslan'ın bu dönemde imza attığı önemli işlere de değindi.

ASIL HEDEFİ MALAZGİRT DEĞİLDİ

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapısını açan hükümdar olduğunu kaydeden Armağan, Alparslan'ın asıl hedefinin Malazgirt değil, Mısır olduğunu açıkladı.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt fethi sürecine dair bilgiler veren Armağan, bu tarihi zaferin arka planına dair de sır perdelerini araladı.

SULTAN ALPARSLAN NASIL ÖLDÜ?

Karahanlılar üzerine çıktığı sefer sonrası dönüşte nasıl öldürüldüğünü anlatan Armağan, Alparslan'ın ölümünden önce son söylediklerini de açıkladı.

Mustafa Armağın'ın, Sultan Alparslan'ın ölümüne dair verdiği bilgilerin ayrıntıları Ensonhaber YouTube kanalında