Mustafa Çiftçi: 29 bin 353 personel, yeni görev yerlerine atandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2026 yılı yeni görev yerleri atamaları merakla bekleniyordu.

Yeni görev yerlerine ilişkin atamaların sonuçları, sabah saatlerinde duyuruldu.

Duyuru, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından 2026 yılı atamalarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

"NÖBET DEĞİŞİMİ HAYIRLI OLSUN"

Mustafa Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.

"29 BİN 353 PERSONELİMİZİN YENİ GÖREV YERLERİNE ATAMASI GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir.

"ÜSTÜN BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucuyla ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum.”