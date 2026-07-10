Mustafa Yavuz: Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden alacak

Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan kriz sürüyor.

Yeniden genel başkanı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmalara son vermek için radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Pazartesi günü CHP'de grup seçimlerinin yapılacağını ifade eden Yavuz, "Kılıçdaroğlu, (Özgür) Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacak. Yerine bir atama yapmayacak" şeklinde konuştu.

"YENİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BELLİ"

Gazeteci Mehmet Faraç da Mustafa Yavuz'un iddialarını doğrulayarak, "Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanı belli" dedi.

Faraç, söz konusu ismin CHP'deki çok köklü bir isim olduğunu belirtti.