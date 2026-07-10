Fas'ı rahat geçen Fransa yarı finale yükseldi

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FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa ve Fas karşı karşıya geldi.

ABD'nin Foxborough kentindeki mücadeleyi 60. dakikada Kylian Mbappe ile 66. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı gollerle 2-0 kazanan Fransa, yarı finale yükselmeyi başardı.

Dünya Kupası'ndaki son Afrika temsilcisi olan Fas ise turnuvaya veda etti.

Fransa, final bileti için İspanya - Belçika müsabakasının galibiyle kozlarını paylaşacak.

BOUNOU YİNE GEÇİT VERMEDİ

28. dakikada Mbappe'nin kullanacağı penaltı atışı öncesi VAR incelemesinin 3 dakika 10 saniye sürmesi tribünlerden büyük tepki aldı.

Taraftarların ıslıklarla tepki gösterdiği kontrol süresinin ardından Mbappe'nin atışını kaleci Bounou'nun kurtarmasıyla tribünlerden coşkulu bir uğultu yükseldi.

Fas'ın kalecisi Bounou, bugüne kadar Dünya Kupası'nda kalesinde kullanılan 9 penaltıdan sadece 2'sinde gol yedi.

35 yaşındaki file bekçisi, bu penaltılardan 4'ünü kurtarırken 3'ünde ise atış çerçeveyi bulmadı.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Dünya Kupası tarihinde 20 maça çıkan en genç futbolcu olan Mbappe (27 yaş 201 gün), mevcut rekoru 1982 yılında 28 yıl 34 günlükken kıran Polonyalı Wladyslaw Zmuda'yı geride bıraktı.

Fas karşısında takımını öne geçiren Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 8'e çıkararak Arjantinli Lionel Messi'yi yakaladı.

27 yaşındaki yıldızın Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısı 20'ye yükseldi.

Bu alanda Messi, 21 golle zirvede yer alıyor.

FRANSA NAMAĞLUP İLERLİYOR

I Grubu'ndan 9 puanla lider çıkan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 yenerek son 8 takım arasına kalmıştı.

Fas'ın 34 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Fransa, yarı finale kadar yenilgisiz geldi.

FRANSA: 2 - FAS: 0

Hakemler: Facundo Tello, Pablo Belatti, Gabriel Chade (Arjantin)

Fransa: Maignan, Kounde (Dk. 87 Gusto), Upamecano, Saliba, Digne, Kone (Dk. 71 Zaire-Emery), Rabiot, Dembele, Olise, Doue (Dk. 77 Barcola), Mbappe (Dk. 77 Mateta)

Fas: Bounou, Hakimi, Diop, Salah-Eddine (Dk. 74 Ouahdi), Mazraoui, Bouaddi (Dk. 62 Amrabat), El Aynaoui, Talbi (Dk. 85 Sbai), Ounahi, El Khannouss (Dk. 62 Rahimi), Brahim Diaz (Dk. 74 Yassine)

Goller: Dk. 60 Mbappe, Dk. 66 Dembele (Fransa)

Sarı kart: Dk. 63 Diop (Fas)