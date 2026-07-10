Şırnak'ta serinlemek için çaya giren genç kayboldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Taşarası köyü Komato bölgesine pikniğe giden Hakan Sak, serinlemek için Habur Çayı'na girdi.

Bir süre sonra dengesini kaybeden Sak, kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR

Durumu fark eden arkadaşlarının yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve ilgili arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Habur Çayı ve çevresinde 27 yaşındaki Sak'ı bulmak için arama çalışması başlattı.