taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Müteahhidi olduğu tarihi binada asılmış halde bulundu

Karabük'te kendisinden iki gündür haber alınamayan bir kişi restorasyon çalışması yapılacak olan tarihi bina içerisinde ipe asılmış halde bulundu.

İHA | 28.07.2019 - 07:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Safranbolu ilçesinde yaşayan İbrahim Akdoğan isimli vatandaştan ailesi dünden beri haber alamadı. Aile, Akdoğan’dan haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Müteahhidi olduğu tarihi binada asılmış halde bulundu

ÇALIŞTIĞI BİNADA ASILI HALDE BULUNDU

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde restorasyon çalışması yapılacak olan tarihi binada müteahhitlik yaptığı öğrenilen Akdoğan, iş yerinde ipe asılı halde bulundu. 112 Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Akdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Müteahhidi olduğu tarihi binada asılmış halde bulundu

İŞLERİNDE SORUN YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek bilgi aldı. İpe asılı halde bulunan Akdoğan’ın cansız bedeni Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Müteahhit olarak görev yapan Akdoğan’ın işlerinde sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Müteahhidi olduğu tarihi binada asılmış halde bulundu

Müteahhidi olduğu tarihi binada asılmış halde bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

26
Tunç Soyer, sözleriyle Sivaslıları kızdırdı

Tunç Soyer, sözleriyle Sivaslıları kızdırdı

62
Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

17
Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

Balkonda mahsur kalan kedi için canını tehlikeye attı

30
Trump: Obama yüzünden Beyaz Saray'da kalamıyorum

Trump: Obama yüzünden Beyaz Saray'da kalamıyorum

14
Sokak köpeklerinden 'hassas burun'lar çıkarıyor

Sokak köpeklerinden 'hassas burun'lar çıkarıyor

4
Kadınlara uyarı: Sanal ortamda aşk tuzağına düşmeyin

Kadınlara uyarı: Sanal ortamda aşk tuzağına düşmeyin

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir