Türkiye-Irak anlaşmasına ABD yorumu: Destekliyoruz Washington, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak ekonomisini çeşitlendirme girişimlerine destek verdiğini söyledi.

AA

ABD, Kalkınma Yolu Projesi görüşmelerine desteğini iletti.

Washington'dan yapılan açıklamada, Türkiye ile Irak arasında yürütülen müzakerelerin Bağdat ekonomisini çeşitlendireceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan mutabakat zaptı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Irak ekonomisini çeşitlendiren her türlü çabayı destekliyoruz"

Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi'ne yönelik planlarını, ABD-Irak Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantısında ABD ile paylaştığını aktaran sözcü, şöyle dedi:

Irak ekonomisini çeşitlendiren ve bölgesel entegrasyonu teşvik eden her türlü çabayı destekliyoruz.

Türkiye ile Irak arasında 26 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Bağdat'taki Hükümet Sarayı'nda görüşmüş, taraflar, 26 iş birliği anlaşmasına imza atmıştı.

Görüşmede, Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı kabul edilmişti.

Kalkınma Yolu Projesi

Proje, Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yer alan Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçerek Türkiye sınırına uzanacak demir yolu ve kara yolu hatlarını ihtiva ediyor.

Kalkınma Yolu Projesi'yle Türkiye sınırından Mersin Limanı'na erişim sağlaması ve kara yoluyla İstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaşması öngörülüyor.

Alternatif seçenek olarak göze çarpıyor

Limandan, Türkiye sınırına ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi, Çin'in İpek Yolu doğrudan Irak'tan geçmediği için muhtemel bölgesel çatışma ve savaş durumlarında alternatif seçeneklerden biri.

Projenin, Çin ile Avrupa arasındaki mesafeyi, Süveyş Kanalı'ndan geçen deniz yoluna nazaran kısaltarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)