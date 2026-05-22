Mutlak butlan kararı sonrası Önder Sav, Özgür Özel'in yanına gitti

CHP, dün geceden bu yana hareketli dakikalar yaşıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönme ihtimali, dün itibarıyla gerçek oldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, dün geceden bu yana konuşulan karara imza attı.

Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

PARTİ ÖNÜNDE KONUŞTU

Olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, sonrasında parti genel merkezi önünde toplananlara otobüs üzerinden hitap etti.

Genel merkez önünde otobüs üzerinden son konuşmayı yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart 2024 akşamı gerçekleştirdiğini anımsatan Özel'e dikkat çeken bir isim eşlik etti.

ÖNDER SAV, ÖZEL'İN YANINDAYDI

CHP'nin eski genel sekreteri olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık koltuğuna taşıyan Önder Sav, Özgür Özel'le beraber otobüsün üzerindeydi.

ASIK SURATI DİKKAT ÇEKTİ

Önder Sav'ın, Özgür Özel'in yanında yer aldığı anlarda ise moralinin bir hayli bozuk olması da dikkatlerden kaçmadı.

