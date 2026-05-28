Naomi Osaka, Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) heyecan devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde 4 kez grand slam şampiyonu tek kadınların 16 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Hırvat Donna Vekic'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

DİĞER SONUÇLAR

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (17), Rus Diana Shnaider (25), Ukraynalı Oleksandra Oliynykova ve Polonyalı Maja Chwalinska rakiplerini geçerek üçüncü tura yükseldi.

Tek erkeklerde ise İtalyan Flavio Cobolli (10), Çinli Wu Yibing karşısında 6-4 biten setlerle 3-0 galip geldi.

Erkeklerde ABD'li Learner Tien (18) ve Zachary Svajda ile Şilili Alejandro Tabilo adlarını üçüncü tura yazdırdı.