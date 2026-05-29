Napoli, Noa Lang transferinde geri adım atmıyor

Galatasaray, geçen sezon devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang için yeni bir hamlede bulundu.

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Galatasaray, satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili Napoli'den bilgi aldı.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR VERİLECEK

Napoli, Hollandalı futbolcuyu şu anda kadrosunda tutmayı planlıyor.

İtalyan ekibi, Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Noa Lang'ın, Dünya Kupası'nda kendisini göstermesini bekliyor.

İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için Dünya Kupası'ndan sonra karar vermeyi düşünüyor.

İNDİRİM YAPILMAYACAK

Napoli'nin Noa Lang konusunda herhangi bir indirim yapmayı planlamadığı kaydedildi. (Galatasaray'a 30 milyon euro opsiyon ile kiralanmıştı)

ALLEGRI'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Noa Lang'ın geleceğinde Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin kararı da etkili olacak.

Antonio Conte döneminde Napoli'de forma şansı bulması zor gözüken Lang, Allegri'nin kendisiyle ilgili kararını bekleyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

22 milyon euro piyasa değeri bulunan Lang, geride kalan sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Galatasaray'da 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.