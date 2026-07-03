Napoli’de yeni teknik direktör Massimiliano Allegri

Napoli, geçtiğimiz sezon Milan’da görev yapan İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri ile anlaşma sağladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Allegri ile 3 senelik sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde bir dönem Napoli forması da giyen Massimiliano Allegri, 2007-2008 sezonunda Sassuolo'yu tarihinde ilk kez Serie B'ye taşıdı.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

2010-2011 sezonunda Milan ile lig şampiyonluğu yaşayan Allegri, sonraki sezon da Milano ekibiyle İtalya Süper Kupa'yı kazandı.

İtalyan teknik adam, Juventus ile 2014-2019 yılları arasında üst üste Serie A şampiyonluğu yaşarken, bu süreçte iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Aynı zamanda siyah-beyazlı kulüpte 5 kez İtalya Kupasını elde etti.

Allegri, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Milan ile ligi 5. sırada tamamladı.