Narin Güran cinayetinde suçluyu kayırma davası ertelendi

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024'te öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde suçluyu kayırma suçlamasıyla görülen davada, yeniden yargılama başladı.

Davada Narin'in akrabalarının da arasında olduğu 15 sanık yargılanıyor.

CİNAYET DAVASI

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın 28 Aralık 2024'te görülen ikinci duruşmasında amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi'nin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onamasının ardından dosya, Yargıtay'a gitti.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin, ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozarak dosyayı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Nevzat Bahtiyar, yeniden yargılama sonucunda "cinayete yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası aldı.

SUÇLUYU KAYIRMA DAVASI

Narin Güran cinayeti ile ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun bulunduğu toplam 15 kişi hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan 2 ayrı iddianame düzenlendi. İddianameler, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi ile Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edilerek birleştirildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.G., F.G. ve M.G. hakkında 3 yıl 6 ay, M.S.A., M.Ş.K. ve M.K. hakkında 3 yıl hapis cezası vererek, ilk üç sanığın tutukluluğunun devamına, diğer üç sanığın tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıklar H.G., Ş.K., İ.H.G., B.G., K.G. ve Ö.F.G. 3 ile 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, suça sürüklenen çocuklardan R.A. (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K.'ye (17) 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetim uygulanmasına hükmetti.

İSTİNAFTA BOZULDU

İstinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, 'Suçluyu kayırma' suçunun oluşup oluşmadığının, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ana davanın sonucuna bağlı olduğunu, bu dosyanın halen Yargıtay aşamasında bulunması nedeniyle 2 dosya arasında bekletici mesele ilişkisi bulunduğunu ve hükümlerin bu aşamada kesinleşemeyeceğini belirtti.

İstinaf kararında ayrıca tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin hükmedilen ceza miktarına yaklaşmasının infaza dönüşme riski doğurduğu vurgulanarak B.G., F.G. ve M.G.'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Bu kararla dosyada tutuklu sanık kalmadı.

YENİDEN YARGILAMA BAŞLADI

Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nin sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından 15 kişi yeniden yargılanmaya başlandı.

Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ikincisi görülen duruşmaya, avukatlar mazeret bildirerek katılmadı.

1 EKİM'E ERTELENDİ

Bunun üzerine mahkeme, avukatların mazeretlerini kabul ederek, duruşmayı eksik hususların da tamamlanmasını isteyerek 1 Ekim’e erteledi.