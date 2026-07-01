NASA raporu: Venezuela’daki depremlerde 58 bin 870 bina hasar gördü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venezuela’da yaşanan büyük depremlerin ardından yapılan uydu analizlerinde ülke genelinde 58 bin 870 binanın hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı. Bulgular, afetin geniş ölçekli yıkıcı etkisini ortaya koydu.

NASA araştırmacıları, Avrupa Uzay Ajansı’na (ESA) ait Sentinel-1 uydusundan elde edilen radar verilerini kullanarak bölgedeki hasarı detaylı şekilde inceledi.

UYDU VERİLERİYLE DETAYLI HASAR ANALİZİ

Analiz kapsamında 25 Haziran’da elde edilen güncel radar görüntüleri, son bir yıl içinde çekilen 65 farklı referans görüntüyle karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonucunda deprem sonrası yapı stokunda ciddi kayıplar olduğu tespit edildi.

NASA’nın değerlendirmesine göre, Venezuela genelinde on binlerce yapı, ya ağır hasar aldı ya da tamamen yıkıldı.

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NASA: UYDULAR SAHADAKİ ÇALIŞMALARA KRİTİK DESTEK SAĞLIYOR

NASA tarafından yapılan açıklamada, uydu teknolojilerinin afet yönetiminde kritik rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Uydular sahadaki ekiplerin depremin etkilerini değerlendirmelerine ve müdahale çalışmalarını yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla kritik destek sunmakta, anlık görüntü ve veri akışı sağlamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

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7.2 VE 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki güçlü deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Şiddetli sarsıntılar, ülke genelinde geniş çaplı yıkıma neden olmuştu.

CAN KAYBI VE YARALILAR ARTIYOR

Resmi verilere göre depremlerde 1719 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 34 kişi yaralandı. Ayrıca kayıp ihbarlarının artmasıyla birlikte binlerce kişiye ulaşılamadığı bildirildi.

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EKONOMİK KAYIP MİLYAR DOLARLARI BULDU

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesapladı. Bu durum, Venezuela’nın yeniden yapılanma sürecinde büyük bir ekonomik yükle karşı karşıya kalacağını ortaya koydu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ederken yetkililer, can kaybı ve hasar bilançosunun önümüzdeki günlerde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.