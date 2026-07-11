Nathan Ake, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, çalışmalarına başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Ake, izin sürecinin ardından dün Avusturya’ya gelerek hazırlık kampına katıldı.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sabah saatlerinde sağlık kontrolleri tamamlanan ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen Nathan Ake, kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde çalıştı.

"NİHAYET BURADAYIM"

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu, Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

31 yaşındaki Hollandalı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Merhabalar ben Nathan. Nihayet ben buradayım. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Ve hep beraber güzel bir sezon geçiririz.”