NATO Ankara Zirvesi, 32 ülkenin liderlerini Türkiye'de buluşturuyor
NATO Ankara Zirvesi, 32 ülkenin liderlerini 7-8 Temmuz'da Türkiye'de ağırlıyor. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek zirve, NATO'nun gücünü ve etkinliğini artırmayı hedefliyor.
NATO'nun 36. Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara’da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor.
Böylece Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ikinci kez NATO'ya ev sahipliği yapıyor.
'CAYDIRICI İTTİFAK VİZYONU' GÜÇLENDİRİLECEK
Zirve, 2025 Lahey Zirvesi'nde alınan savunma harcamalarını artırma kararlarının ilerlemesini değerlendirecek ve 'NATO 3.0' olarak nitelendirilen daha güçlü, adil ve caydırıcı bir ittifak vizyonunu güçlendirecek.
SAVUNMA SANAYİ İŞ BİLRİKLERİ ANA GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA
Ana gündem maddeleri arasında savunma harcamalarının ve yeteneklerin artırılması, savunma sanayi iş birliği, Ukrayna'daki durum, Euro-Atlantik bölgedeki tehditler ve güney kanattaki gelişmeler yer alıyor.
Zirve kapsamında Savunma Sanayi Forumu gibi yan etkinlikler düzenleniyor ve müttefikler arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek.
KATILIMCI ÜLKELER VE LİDERLER
NATO'nun 32 üyesinin tamamının devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılımı bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olarak zirveye başkanlık ediyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirvenin ana figürlerinden.
- Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, zirve öncesinde Ankara'ya ulaşmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti:
- Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova:
- Estonya Başbakanı Kristen Michal:
- İsveç Başbakanı Ulf Kristersson:
- Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics:
- İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir:
- Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro
-Kanada Başbakanı Mark Carney
32 LİDER ANKARA'DA BULUŞUYOR
Zirveye katılan devlet ve hükümet liderleri ise şunlar:
Türkiye: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ABD: Başkan Donald Trump
Almanya: Şansölye Friedrich Merz
Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Birleşik Krallık: Başbakan Keir Starmer
İtalya: Başbakan Giorgia Meloni
Polonya: Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki
İspanya: Başbakan Pedro Sanchez
Kanada: Başbakan Mark Carney
Norveç: Başbakan Jonas Gahr Store
İsveç: Başbakan Ulf Kristersson
Finlandiya: Cumhurbaşkanı Alexander Stubb
Romanya: Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan
Slovakya: Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini
Hırvatistan: Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic
Arnavutluk: Başbakan Edi Rama
Belçika: Başbakan Bart De Wever
Bulgaristan: Başbakan Rumen Radev
Danimarka: Başbakan Mette Frederiksen
Yunanistan: Başbakan Kyriakos Mitsotakis
Macaristan: Başbakan Peter Magyar
Portekiz: Başbakan Luis Montenegro
İzlanda: Başbakan Kristrun Frostadottir
Letonya: Edgars Rinkevic
Kuzey Makedonya: Cumhurbaşkan Gordana Siljanovska Davkova
Estonya: Başbakan Kristen Michal
Ve, Litvanya, Slovenya, Karadağ, Lüksemburg, Hollanda, Çekya liderleri.