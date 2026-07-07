NATO Ankara Zirvesi, 32 ülkenin liderlerini Türkiye'de buluşturuyor

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara’da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor.

Böylece Türkiye, 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra ikinci kez NATO'ya ev sahipliği yapıyor.

'CAYDIRICI İTTİFAK VİZYONU' GÜÇLENDİRİLECEK

Zirve, 2025 Lahey Zirvesi'nde alınan savunma harcamalarını artırma kararlarının ilerlemesini değerlendirecek ve 'NATO 3.0' olarak nitelendirilen daha güçlü, adil ve caydırıcı bir ittifak vizyonunu güçlendirecek.

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİLRİKLERİ ANA GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA

Ana gündem maddeleri arasında savunma harcamalarının ve yeteneklerin artırılması, savunma sanayi iş birliği, Ukrayna'daki durum, Euro-Atlantik bölgedeki tehditler ve güney kanattaki gelişmeler yer alıyor.

Zirve kapsamında Savunma Sanayi Forumu gibi yan etkinlikler düzenleniyor ve müttefikler arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek.

KATILIMCI ÜLKELER VE LİDERLER

NATO'nun 32 üyesinin tamamının devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılımı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahibi olarak zirveye başkanlık ediyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirvenin ana figürlerinden.

- Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, zirve öncesinde Ankara'ya ulaşmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti:

- Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova:

- Estonya Başbakanı Kristen Michal:

- İsveç Başbakanı Ulf Kristersson:

- Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics:

- İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir:

- Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro

-Kanada Başbakanı Mark Carney

32 LİDER ANKARA'DA BULUŞUYOR

Zirveye katılan devlet ve hükümet liderleri ise şunlar:

Türkiye: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ABD: Başkan Donald Trump

Almanya: Şansölye Friedrich Merz

Fransa: Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Birleşik Krallık: Başbakan Keir Starmer

İtalya: Başbakan Giorgia Meloni

Polonya: Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki

İspanya: Başbakan Pedro Sanchez

Kanada: Başbakan Mark Carney

Norveç: Başbakan Jonas Gahr Store

İsveç: Başbakan Ulf Kristersson

Finlandiya: Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

Romanya: Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan

Slovakya: Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini

Hırvatistan: Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic

Arnavutluk: Başbakan Edi Rama

Belçika: Başbakan Bart De Wever

Bulgaristan: Başbakan Rumen Radev

Danimarka: Başbakan Mette Frederiksen

Yunanistan: Başbakan Kyriakos Mitsotakis

Macaristan: Başbakan Peter Magyar

Portekiz: Başbakan Luis Montenegro

İzlanda: Başbakan Kristrun Frostadottir

Letonya: Edgars Rinkevic

Kuzey Makedonya: Cumhurbaşkan Gordana Siljanovska Davkova

Estonya: Başbakan Kristen Michal

Ve, Litvanya, Slovenya, Karadağ, Lüksemburg, Hollanda, Çekya liderleri.