ABD heyetini taşıyan uçak Ankara'da: Trump bekleniyor

Donald Trump, tarihi zirve için Türkiye'e geliyor...

Ankara, 22 aradan bugün başlayan 36. NATO Zirvesi için üye 32 lideri ağırlıyor.

Zirve kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başlarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın da dakikalar içerisinde iniş yapması bekleniyor.

ARAÇLARI HAVALİMANI'NA GİDİYOR

Trump'ın Ankara'da kullanacağı ve içlerinde "The Beast" (Canavar) isimli makam aracının da bulunduğu makam araçları araçları, Esenboğa Havalimanı'na doğru yol çıktı.

ANKARA'DA TARİHİ GÖRÜŞME

Trump, zirveye katılmak üzere Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'nden başkanlık uçağı Air Force One ile Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğu Trump ile Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi.

KRİTİK KONULAR MASADA OLACAK

Erdoğan-Trump görüşmesinde başta milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü, Suriye ve Gazze'deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak.

Erdoğan ve Trump'ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.

Donald Trump'ın Ankara temasları, bir ABD Başkanı'nın Türkiye'ye 17 yıl sonra yapacağı ilk ziyaret olacak. Türkiye en son 2009 yılında, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'yı ağırlamıştı.

Erdoğan-Trump zirvesi öncesinde, Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barack'la bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan-Trump zirvesinin ele alındığı belirtiliyor.

'ERDOĞAN İÇİN GELİYORUM' DEMİŞTİ

Donald Trump, İran'a saldırılar sonrası yeterli desteği görmediği gerekçesiyle NATO'yu defalarca hedef almış, söz konusu zirveye ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılacağını söylemişti.