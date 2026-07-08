NATO için Ankara'ya gelen Alman gazeteci kahvaltıya hayran kaldı

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Dünyanın gözü Ankara'da..

Dünya liderlerinin ağırlandığı 36. NATO Liderler Zirvesi devam ederken, yabancı gazeteciler de aldıkları hizmet karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin gazeteciler için Uluslararası Medya Merkezi'ne dönüştürülmesi kadar, ikram edilen yemekler de dikkat çekti.

ALMAN GAZETECİNİN TÜRK KAHVALTISI HAYRANLIĞI

Zirve için Almanya'dan gelen bir gazeteci, sabah karşılaştığı kahvaltıya hayran kaldı.

Alman gazeteci David Matei, açık büfe kahvaltıda bulunan yumurta, bal, kaymak, peynir çeşitleri, meyve ve sebzeler, ara sıcaklar ve ekmekleri tek tek çekerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

KRUVASAN VE KAHVE YERİNE KAHVALTI YAPIP ÇAY İÇTİLER

Kahvaltısını kruvasan ve kahveyle geçiştiren Avrupalılar, Ankara'da gördükleri açık büfe karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yabancı gazeteciler, kendilerine hazırladıkları tabak ve çay ile Türk kahvaltısının tadını çıkarttı.