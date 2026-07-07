Osmaniye'de tırın altına giren motosikletin sürücüsü öldü
Osmaniye'de kontrolden çıkarak tırın altına giren motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
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Osmaniye'de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe gişelerine yaklaşık 3 kilometre kala Şahin G. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan motosiklet, aynı istikamette seyreden tırın altına girdi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Şahin G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)