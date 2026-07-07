NATO öncesi İstanbul turu: Macaristan Başbakanı turist oldu

NATO'nun keyfini çıkaranlardan...

Ankara'da bugün ve yarın gerçekleşecek olan NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, toplantı öncesi İstanbul'da tarihi yerlerin tadını çıkardı.

TURİST GİBİ GEZDİ

Bir turist gibi Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezen Peter Magyar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ERGÜN EŞLİK ETTİ

Magyar'a İstanbul gezisinde Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan eşlik etti.

Ergün Turan, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'nda misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fatih Belediye Başkanı, gezi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Peter Magyar ile olan fotoğrafını da paylaşımında yer veren Ergün Turan, "İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı bulduk. Kıymetli ziyaretleri dolayısıyla Sayın Başbakana ve Sayın Başkonsolosa teşekkür ederim.” dedi.

SEÇİMLERDE ORBAN'I MAĞLUP ETTİ

Tarihi zirve ise bugün Ankara'da başlıyor.

NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) üye ülkelerin liderleri bugün başkentte bir araya geliyor. Liderlerin 2 gün boyunca yoğun bir programı var.

Macaristan'da geçtiğimiz Nisan'ın 12'sinde yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı. 16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.