NATO Parlamenter Zirvesi'ne 20 Meclis Başkanı katılacak

Türkiye, son yılların en önemli zirvelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bir yandan Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine yönelik çalışmalar devam ederken, bir yandan da iki gün sonra İstanbul’da başlayacak NATO Parlamenter Zirvesi’ne yönelik çalışmalar yapılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO'ya üye ülkelerin parlamento başkanları İstanbul'da bir araya gelecek.

20 MECLİS BAŞKANI KATILIM SAĞLAYACAK

Müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayacak zirveye 20 Meclis Başkanı, 3 Meclis Başkanvekili, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello, NATO Genel Sekreter Vekili Radmila Shekerinska, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri, müttefik ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri iştirak edecek.

PARLAMENTER EŞ GÜDÜMÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

Zirve kapsamında Arnavutluk, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz ve Slovakya'dan meclis başkanları İstanbul'da bir araya gelecek.

NATO PA tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde düzenlenmeye başlanan zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter eş güdümün güçlendirilmesi açısından önemli bir platform niteliği taşıyor.

DOLMABAHÇE SARAYI'NDA YAPILACAK

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı, 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Toplantıda, meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILIMCILARA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLİKÇİ PROJELER

Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek. Ziyarette; şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.