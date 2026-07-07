NATO Zirvesi Ankara'da başlıyor: "3.0" vizyonu şekillenecek

Dünyanın gözü Ankara'da...

NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başlıyor.

Tüm hazırlıklar tamamlanırken, bugün liderlerin de Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak ve 2 gün sürecek.

Zirve'nin “NATO 3.0” olarak nitelendirilen yeni dönemin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

31 MÜTTEFİK ÜLKENİN VE DAVETLİ ÜLKELERİN LİDERLERİ KATILACAK

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 31 müttefik ülkenin ve davetli ülkelerin liderleri katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, liderlerin yanı sıra binlerce diplomat, davetli ve üst düzey bürokratı ağırlamak üzere hazır hale getirildi. Başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

HANGİ MADDELER MASADA OLACAK

İki gün boyunca ittifakın geleceğini şekillendirecek küresel ve bölgesel güvenlik başlıkları masaya yatırılacak.

Gündemin ilk sırasında, geçen yıl Lahey Zirvesi'nde verilen ve müttefiklerin 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya ayırmasını öngören taahhütlerin hayata geçirilmesi yer alıyor.

Zirve öncesi Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Rutte, "Ankara'da ülkelerin bu yüzde 5 hedefine ulaşmak için net, elle tutulur ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum" dedi.

Rutte, bugün düzenlenecek NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nda "caydırıcılık ve savunma için olmazsa olmaz teçhizatı sağlayacak on milyarlarca dolarlık yeni sözleşmelerin" duyurulacağını da açıkladı.

UKRAYNA'YA DESTEK MASADA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde toplanan zirvede, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve özellikle hava savunması ihtiyacı da öne çıkan başlıklar arasında.

Rutte, tüm müttefiklerin bu konuda "üzerine düşeni yapması gerektiğini" vurgularken, Çin, Kuzey Kore ve İran'ı Rusya'nın işgal girişiminin "baş destekçileri" olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK BİR ZİRVE

2004 İstanbul Zirvesi, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası dönemde oluşan “2.0” anlayışını kurumsallaştıran ve pekiştiren zirve olarak öne çıkmıştı.

Ankara Zirvesi’nde kolektif savunma, büyük güç rekabeti ve külfet paylaşımı başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Türkiye’nin NATO içindeki rolünün, 2004’ten 2026’ya “bölgesel güvenlik sağlayıcısından” çok boyutlu stratejik müttefike evrildiği değerlendiriliyor.

Türkiye, Karadeniz’e açılan konumu, arabuluculuk kapasitesi ve gelişen savunma sanayisiyle NATO’nun kolektif güvenliğine katkı sağlayan kilit müttefiklerden biri olarak öne çıkıyor.

MADDE MADDE ANKARA NATO

- 32 devlet ve hükümet başkanı

- Çok sayıda davetli lider

- 100'e yakın bakan

- Birçok üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi

- Yaklaşık 45 yan etkinlik düzenlenecek

- 3 bine yakın medya mensubu zirveyi takip edecek

- Ankara genelinde 5 bin açık hava tanıtım noktası olacak

-56 bin 288 güvenlik personeli görev yapacak

RAKAMLARLA NATO ZİRVESİ

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları, yaklaşık 100 bakan, binlerce gazeteci ve çok sayıda uluslararası temsilci katılacak. Zirve kapsamında yaklaşık 45 yan etkinlik gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2004'te İstanbul'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ardından bu kez başkent Ankara'da İttifak'ın yeni dönemine yön verecek kritik görüşmelere ev sahipliği yapacak. Zirve, katılımcı sayısı, güvenlik önlemleri ve medya organizasyonuyla bugüne kadar Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı en kapsamlı uluslararası organizasyonlardan biri olacak.

-32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanı zirveye katılacak.

-Yaklaşık 100 bakan Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılarda yer alacak.

-Çok sayıda davetli lider, üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi zirveyi takip edecek.

-Zirve kapsamında yaklaşık 45 yan etkinlik düzenlenecek.

-Organizasyonu 3 bine yakın medya mensubu yerinden izleyecek.

-Ankara genelinde 5 bin açık hava tanıtım noktası kurulacak.

-Güvenlik için 56 bin 288 personel görev yapacak.

ATO CONGRESİUM MEDYA ÜSSÜ OLACAK

Zirvenin medya merkezi ATO Congresium'da oluşturulacak. Burada gazeteciler için 1.800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası hizmet verecek.

KRİTİK NOKTALAR HAZIRLANDI

Zirve organizasyonu kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ATO Congresium, Ay Yıldız Karargâhı ve Ankara Palas, etkinliğin ana merkezleri arasında yer alacak.