NATO Zirvesi'nde ABD-Türkiye ilişkileri, dünya basının manşetlerini doldurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ev sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, Türkiye'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı.

F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının 'kesinlikle değerlendirileceğini' belirten ABD Başkanı, daha sonra bu sözlerini daha kesin cümlelerle yineleyerek "Türkiye F-35'leri alacak." dedi.

DONALD TRUMP İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlığı da dikkat çekti.

Zirve öncesinde yaptığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı katılmazdım." ifadelerini zirve boyunca da tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği, Türkiye'nin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda gösterdiği başarına dikkat çeken Trump, "Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir adam. Harika bir lider. O güçlü bir insan. Bu yüzden böylesine harika bir ülkeyi yönetiyor." sözlerini kullandı.

YUNAN VE İSRAİL BASINI ZİRVEYİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Gelişmeler İsrail ve Yunanistan'da endişe yarattı.

Bu açıklamalar özellikle Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı uyandırdı.

F-35 SATIŞI ENDİŞE YARATTI

Yunan basını Trump'ın Erdoğan'a 'hediyeler' verdiğini, F-35'lerin Türkiye'ye dönüşünün 'pazarlıklar' ve 'şov' içerdiğini yazdı.

Atina, bu adımın Doğu Akdeniz dengesini bozabileceğini ve Türkiye'nin 'agresif' tutumunu teşvik edebileceğini öne sürdü.

Bazı manşetlerde ise 'Sultanato' ifadesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yaptı.

YANAN MANŞETLERİ:

- “Övgüler” ve F-35'ler için sözler, Trump’tan Erdoğan ve Türkiye’ye dair sıcak sözler- Atina görüşmeyi nasıl gördü.

- Trump-Erdoğan... Yeni Vaatler ve Pazarlıklar

- NATO Zirvesi: Kapalı kapılar ardında, pek çok vaat, şov ve pazarlık

- Sultanato, Erdoğan’ın ölçülerine göre ölçülüp kesilen bir toplantı, Trump, Türkiye’nin (neredeyse) her istediğini yaptı

"KUDÜS VE WASHINGTON ARASINDA ENDİŞE VERİCİ YAKINLAŞMA"

İsrail basını ise Trump-Erdoğan el sıkışmalarını ve F-35 modelini öne çıkararak, bunu 'Kudüs ve Washington arasında endişe verici yakınlaşma' olarak yorumladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, satışın 'Orta Doğu'da güç dengesini yok edeceğini' ve Türkiye'nin 'agresif emellerini' artıracağını ifade etmişti.

İSRAİL MANŞETLERİ:

- Bizi tehlikeye atan diğer siyasi darbe: Ankara’daki NATO’da Trump-Erdoğan yakınlaşması, İsrail’in Orta Doğu’daki stratejik üstünlüğünü tehdit ediyor

- Trump, Erdoğan’ın yanında: Türkiye diğerlerinden daha sadık, ona F-35 satmayı değerlendireceğiz

- Korku zirvesi: Kudüs, Vaşington ile Ankara arasındaki ilişkilerin sıkılaşmasından endişeli

AMERİKAN BASINI DA MANŞETİNE ALDI

Öte yandan, The Wall Street Journal da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump ilişkilerini öne çıkardı.

Gazete, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istediğini verdiğini; F-35 satışın yapacağını yazdı.

"TRUMP, ERDOĞAN'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ"

The Washington Post da yer alan habere "Trump’ın gözü Türkiye’ye savaş uçağı satmakta" başlığı atıldı.

Haberde "Başkan Donald Trump, Salı günü NATO zirvesine varışında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti." sözleri yer aldı.

"TÜRKİYE AVRUPA SAVUNMASININ YENİ MİHENK TAŞI"

The Telegraph ise "Türkiye Avrupa savunmasının yeni mihenk taşı nasıl oldu?" başlıklı bir analiz yayımladı.

Analizde "Bugün Türkiye, NATO zirvesine ev sahipliği yaparak askeri gücünü, diplomatik nüfuzunu ve stratejik coğrafi konumunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor." ifadeleri yer aldı.

"NATO BU KADAR GÜÇLÜ OLMAMIŞTI"

Los Angeles Times gazetesi Trump-Erdoğan görüşmelerini yazdı.

Avrupa ülkeleri de Ankara Zirvesi ve iki liderin ilişkilerini yazdı.

Alman gazetesi Türkiye ev sahipliğindeki zirveye ilişkin "NATO uzun zamandır bu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerini kullandı.