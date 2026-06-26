NATO Zirvesi'ne adım adım: Polis ekipleri gece gündüz sahada olacaklar

Türkiye, NATO Zirvesi'ne hazır...

Asayiş; trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık ve turizm polisi gibi tüm kritik birimlerin tam bir koordinasyon içinde çalışmasıyla yürütülecek.

GENİŞ GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Zirveye katılacak devlet yetkilileri ile yabancı misafirlerin kalacağı yerlerde çok geniş güvenlik çemberleri oluşturuluyor.

Devlet başkanları, yabancı heyetler, gazeteciler ve diğer konukların kalacağı oteller, toplantı salonları ve etkinlik alanları için özel güvenlik planları hazırlandı.

TÜM PLANLAMALAR YAPILDI

Ayrıca heyetlerin şehre geliş gidişlerinde trafiğin aksamaması ve güvenli akması adına gerekli tüm güzergah planlamaları yapıldı.

Başta Esenboğa ve Akıncılar Havalimanı olmak üzere, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, Ankara Garı ve AŞTİ gibi yolcu trafiğinin çok yoğun olduğu merkezlerdeki denetimler ve önlemler derinleştirildi.

6 bin Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve gerekli görüldüğü durumlarda emniyet birimlerinin helikopterleri devreye girerek havadan denetim desteği sağlayacak.

OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI KRİZ MERKEZİ KURULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü çatısı altında hayata geçirilen kriz merkezi sayesinde tüm gelişmeler anlık olarak izlenecek ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlanarak hızlı kararlar alınabilecek.

Ankara'nın tüm giriş ve çıkışlarında güvenlik ve trafik uygulamaları sıkılaştırıldı.

Kamu güvenliğini tehlikeye atma riski bulunan patlayıcı, yanıcı veya parlayıcı madde yüklü kamyon ve tır gibi araçların Ankara il sınırlarına girişine bu süreçte kesinlikle izin verilmeyecek.

Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan kritik bölgelerde geçici trafik düzenlemelerine gidilecek ve belirlenen hassas alanlarda motosiklet, skuter tarzı araçların kullanımı geçici olarak yasaklanacak.

YABANCI HEYETLERE TURİZM POLİSLERİ EŞLİK EDECEK

Zirve boyunca turizm polisi ekipleri, yabancı delegasyonlara hem rehberlik yapacak hem de her konuda destek sunmak için sahada aktif olarak bulunacak.

Atlı polis birlikleri de özellikle kalabalık ve yoğun bölgelerde devriye gezerek önleyici güvenlik hizmeti verecek.

Güvenlik önlemlerinin şeffaf, denetlenebilir ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla da görev başındaki tüm personelin yaka kameraları kayıt halinde olacak.