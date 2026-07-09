NATO'dan zirve sonrası paylaşım: Teşekkürler, Ankara

Dünyanın gözü iki günlüğüne Ankara'ya çevrildi.

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşti.

Zirveye katılan üye ülkelerin liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından layıkıyla karşılandı.

ZİRVE SONA ERDİ

Zirve dün akşam itibarıyla liderler tarafından düzenlenen basın toplantılarının ardından sona erdi.

Basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanları ve Başbakanları, alınan kararları ve görüşmeleri değerlendirdi.

NATO'DAN VEDA PAYLAŞIMI: TEŞEKKÜRLER ANKARA

Öte yandan zirvenin sona ermesinin ardından NATO'nun resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Zirvenin gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne ait bir fotoğrafa yer verilen paylaşıma "Teşekkürler Ankara" notu düşüldü

ESENBOĞA'DA UĞURLAMA TRAFİĞİ

"Güney kanadı güvenliği", "terörle mücadele", "Ukrayna" ve "İran" gibi küresel başlıkların ele alındığı organizasyonun ardından liderler, ülkelerine dönmeye başladı.

Zirveye katılan aralarında ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu çok sayıda lider, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara ve Esenboğa Havalimanı'na geçerek yola çıktılar.