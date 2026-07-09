NATO'dan zirve sonrası paylaşım: Teşekkürler, Ankara
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 32 üye ülkenin katılımı ile gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. NATO'nun resmi sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapılırken 'Teşekkürler, Ankara' notu düşüldü.
Dünyanın gözü iki günlüğüne Ankara'ya çevrildi.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşti.
Zirveye katılan üye ülkelerin liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından layıkıyla karşılandı.
ZİRVE SONA ERDİ
Zirve dün akşam itibarıyla liderler tarafından düzenlenen basın toplantılarının ardından sona erdi.
Basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanları ve Başbakanları, alınan kararları ve görüşmeleri değerlendirdi.
NATO'DAN VEDA PAYLAŞIMI: TEŞEKKÜRLER ANKARA
Öte yandan zirvenin sona ermesinin ardından NATO'nun resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Zirvenin gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne ait bir fotoğrafa yer verilen paylaşıma "Teşekkürler Ankara" notu düşüldü
ESENBOĞA'DA UĞURLAMA TRAFİĞİ
"Güney kanadı güvenliği", "terörle mücadele", "Ukrayna" ve "İran" gibi küresel başlıkların ele alındığı organizasyonun ardından liderler, ülkelerine dönmeye başladı.
Zirveye katılan aralarında ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu çok sayıda lider, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara ve Esenboğa Havalimanı'na geçerek yola çıktılar.