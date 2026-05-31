Rıza Pehlevi: İsrail ile bir sorunumuz yok

İran'da, ABD ve İsrail'in istediği olmadı.

Haftalar süren saldırılara rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nde beklenen rejim değişimi gerçekleşmedi.

Bu duruma en çok üzülenlerden biri de İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi oldu.

Avrupa'da bir konferansa katılan Pehlevi, burada yaptığı konuşmada tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

"İSRAİL'İ STRATEJİK ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"

İran'da çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu olan İsrail Devleti'ni savunan Pehlevi, "Bu rejimin aksine, İsrail'i dünya haritasından silmek isteyen bu rejimden farklı olarak, biz onları gerçek stratejik ortaklar olarak görüyoruz." dedi.

"BİR SORUNUMUZ YOK"

İsrail'in ülkesine olan müdahalelerinden rahatsız olmadığını ifade eden Pehlevi, "İran'ın karşı karşıya olduğu pek çok zorluğa yardım etmeleri için İsrailli dostlarımızı memnuniyetle karşılıyoruz.

İsrail ile bir sorunumuz yok." diye konuştu.

AVRUPALILARDAN YARDIM İSTEDİ

Konuşmasında ayrıca İran'ın Avrupa için bir tehdit olduğunu öne süren Pehlevi, şunları kaydetti:

“Şeriat hukukunu Şam veya Tahran'da değil, Belçika sokaklarında, Paris sokaklarında, Londra sokaklarında dayatmaya çalışıyorlar.



Bu radikalizmin varlığını sürdürmesine ne kadar izin vermeyi planlıyorsunuz? Bu, Avrupa'nın istikrarı ve demografisi için doğrudan bir tehdit!”

BOYALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Berlin'de katıldığı basın toplantısının ardından aracına yönelen İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye boyalı saldırı düzenlenmişti.

Protestocu olay yerinde gözaltına alınırken, Pehlevi ise korumalar tarafından aracına bindirilerek olay yerinden ayrılmıştı.