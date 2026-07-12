Ne testere, ne matkap işledi: Altın sanılan kayanın sırrı yıllar sonra çözüldü

Avustralya'daki Maryborough Bölge Parkı'ndan hazine çıktı.

Parkta metal dedektörüyle altın arayan David Hole isimli vatandaş, ilginç bir olaya şahit oldu.

Bölge, 19. yüzyıldaki Avustralya altına hücum döneminin en önemli merkezlerinden biri olduğu için dedektörden gelen güçlü sinyal, Hole'u oldukça heyecanlandırdı.

Toprağı kazdığında karşısına kırmızımsı renkte, son derece ağır ve alışılmadık görünümlü bir kaya çıktı. Yoğunluğu nedeniyle içinde büyük bir altın külçesi bulunduğunu düşündü ve kayayı evine götürdü.

Yıllarca kırmaya çalıştı

Hole, kayanın içindeki altına ulaşabilmek için aklına gelen hemen her yöntemi denedi.

Kaya üzerinde taş kesme testeresi kullandı, spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalıştı, matkapla delmeyi denedi, asit uyguladı ve hatta balyozla defalarca vurdu.

Buna rağmen kaya üzerinde neredeyse hiçbir hasar oluşmadı.

Bilim insanları ilk bakışta fark etti

Merakı giderek artan Hole, 2018 yılında kayayı Melbourne Müzesi'ne götürdü. Burada görev yapan jeologlar Bill Birch ve Dermot Henry, taşı görür görmez bunun büyük ihtimalle bir göktaşı olduğunu düşündü.

Uzmanlar, göktaşının yapısını inceleyebilmek için ancak elmas uçlu özel bir testere kullanarak küçük bir parçasını kesebildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda kayanın, "H5 sıradan kondrit" sınıfında yer alan son derece nadir bir göktaşı olduğu kesinleşti.

4.6 milyar yaşında

Araştırmalar, Maryborough Göktaşı adı verilen bu parçanın yaklaşık 4,6 milyar yıl yaşında olduğunu gösterdi. Bu da göktaşının, Güneş Sistemi'nin oluştuğu ilk dönemlerden kalan ilkel kayaçlardan biri olduğu anlamına geliyor.