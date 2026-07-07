Nesli tehlike altındaki Nil Kaplumbağaları Antalya'da ortaya çıktı

Antalya'da doğa gözlemcilerini heyecanlandıran önemli bir gelişme yaşandı. Nesli tehdit altında bulunan ve Türkiye'de çok sınırlı sayıda yaşam alanına sahip olan Nil Kaplumbağaları, Manavgat ilçesindeki Evrenseki Deresi'nde görüntülendi. Bölgede kaydedilen görüntüler, hem biyolojik çeşitlilik hem de sulak alanların korunması açısından dikkat çekici bir kayıt olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin en az bilinen sucul sürüngenlerinden biri olan Nil Kaplumbağası, yaşam alanlarının daralması ve çevresel baskılar nedeniyle korunması gereken türler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE ÇOK SINIRLI ALANDA YAŞIYOR

Halk arasında "Sivri Burun" olarak da tanınan Nil Kaplumbağası, Doğu Akdeniz havzasında oldukça dar bir yayılış gösteriyor. Türün doğal yaşam alanları ağırlıklı olarak Suriye, İsrail ve Türkiye ile sınırlı bulunuyor.

Türkiye'de ise özellikle Akdeniz kıyılarında denize dökülen nehirlerin ağız kesimleri, lagünler ve sakin akışlı sulak alanlar bu kaplumbağaların yaşamını sürdürebildiği başlıca habitatlar arasında yer alıyor.

EVRENSEKİ DERESİ'NDE KAMERALARA YANSIDI

Nadir rastlanan tür, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Evrenseki Deresi'nde doğal ortamında görüntülendi. Su yüzeyinde hareket eden Nil Kaplumbağaları, bölgedeki ekolojik çeşitliliğin devam ettiğini gösteren önemli göstergelerden biri olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, bu türün görüldüğü alanların yüksek ekolojik değere sahip olduğunu ve doğal yaşamın korunması açısından özel önem taşıdığını belirtiyor.

SULAK ALANLARIN DENGESİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Nil Kaplumbağaları, yaşadıkları sulak alan ekosistemlerinde doğal dengeyi koruyan canlılar arasında bulunuyor. Besin zincirinin önemli halkalarından biri olan tür, su ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Sağlıklı sulak alanların göstergesi olarak kabul edilen Nil Kaplumbağalarının varlığı, bulundukları habitatın ekolojik açıdan değerini de ortaya koyuyor.

YAŞAM ALANLARI BASKI ALTINDA

Uzmanlar, sulak alanların kuruması, kıyı yapılaşması, su kirliliği ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi nedenlerin Nil Kaplumbağalarının geleceğini tehdit eden en önemli unsurlar arasında bulunduğuna dikkat çekiyor.

Bu nedenle türün yaşam alanlarının korunması, sulak alan ekosistemlerinin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine yönelik çalışmaların büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

DOĞAL MİRASIN SESSİZ TEMSİLCİLERİ

Manavgat'ta görüntülenen Nil Kaplumbağaları, Türkiye'nin biyolojik zenginliğinin en dikkat çekici ancak en az tanınan türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu türün korunmasının yalnızca tek bir canlıyı değil, yaşamını sürdürdüğü sulak alan ekosisteminin bütününü korumak anlamına geldiğine işaret ediyor. Antalya'da kaydedilen son görüntüler ise bu nadir türün doğal yaşamını sürdürdüğünü göstermesi bakımından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.