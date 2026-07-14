Neslihan Atagül’den ayna pozu! Hayranları çok beğendi
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sade tarzını yansıtan kareler yayımladı; kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Yaprak Dökümü diziyle ünlenen Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenmişti. Ünlü çift, dünyaya gelen oğulları Aziz'in doğumuyla çok mutlu olmuşlardı.
Zamanının büyük bölümünü minik oğlu Aziz ile geçiren Atagül, son olarak yayımladığı ayna pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
Atagül'ün sadeliğiyle ön plana çıktığı o ayna pozu, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.