Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Burada kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta körüklenmek istenen gerilimlere hazırlıklı olduklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasında İsrail'i sert sözlerle eleştirdi.

"NETANYAHU VE CİNAYET ŞEBEKESİ TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDER DURUMDA"

Erdoğan açıklamasında "Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları, artık Türkiye’yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır" dedi.

Bazı çevrelerin İsrail'in politikalarına destek verdiğini öne süren Erdoğan, "İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar, İsrail'in fitne kayığına binmişler, siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Macera peşinde koşmayın

NETANYAHU YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Açıklamasında Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan İsrail Başbakanı, küstah ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN, BİZE AHLAK DERSİ VEREMEZ"

Gazze ve Lübnan'da büyük bir soykırıma imza atan Netanyahu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kürtlere karşı soykırım yapan, Hamas terör örgütünü destekleyen, kendi halkını baskılayan ve siyasi rakiplerini hapse atan antisemitik diktatör Erdoğan, İsrail Devleti’ne ahlak konusunda ders verebilecek en son kişidir.



İsrail Devleti ve dünyanın en ahlaklı ordusu olan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Ortadoğu’yu ve tüm dünyayı tehdit eden İran’a ve onun vekil güçlerine karşı kararlı ve güçlü şekilde harekete geçmeye devam edecektir.”

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından Türk kamuoyundan tepkiler ardı ardında geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de çocukların, kadınların, masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran; insanlığın ortak vicdanında mahkum olmuş Binyamin Netanyahu’nun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir." dedi.

Akın Gürlek: Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir

"KONUŞMALARIMIZDAN SONRA AÇIKLAMA YAPMAYI ADET HALİNE GETİRDİLER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda bu konuyu gündemine taşıdı.

Çelik yaptığı açıklamada "Şimdi tabii Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin Başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı adet hâline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbean izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap, bizce ise hezeyan olan birtakım açıklamalarda bulunuyorlar." ifadelerine yer verdi.

Ömer Çelik: Soykırımcı Netanyahu hükümeti, Cumhurbaşkanımızın grup toplantısını anbean izliyor

TÜRKİYE KARŞITLIĞI İLE OY TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını bir seçim stratejisi olarak kullandığı biliniyor.

Ülkede yapılan anketler, Netanyahu'nun lideri olduğu koalisyonun bir sonraki seçimde çoğunluğu kaybedeceğini gösteriyor.

ÜLKENİN YÜZDE 61'İ GİTMESİNİ İSTİYOR

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün 9 Haziran'da yayınladığı bir ankete göre, İsrail halkının yüzde 61'i Netanyahu'nun aday olmaması gerektiğine inanıyor.

Buna rağmen anketler, muhalefetin kuracağı muhtemel bir koalisyonun bazı muhalefet liderlerinin reddettiği Arap partileriyle bir koalisyon kurmadığı sürece parlamentoda çoğunluğu elde edemeyeceğini de gösteriyor.