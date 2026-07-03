Netanyahu ve eşi arasında kriz: Senin yüzünden tartışmak zorunda kaldım

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Kudüs’teki Teddy Stadyumu’nda düzenlenen Maccabiah Oyunları’nın açılış töreninde, dikkat çekici bir olay kaydedildi.

Etkinliğe katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu arasında kriz yaşandı.

Yerel kaynaklarda yer alan haberlere göre, Netanyahu ve eşi, kameraların önünde kavga etti.

NETANYAHU'YA BAĞIRDI

VIP locasında koruma ve eşlik zafiyeti nedeniyle izdihamın ortasında kaldığını iddia eden Sara Netanyahu'nun, İsrail Başbakanı'na ve danışmanlarına bağırdığı iddia edildi.

"SENİN YÜZÜNDEN..."

Sara Netanyahu’nun, İsrail Başbakanı’na, "Senin yüzünden burada insanlarla tartıştım. Beni insanlarla tartışmak zorunda bıraktın." dediği öğrenildi.

"İZDİHAMDA ÜZERİMDEN GEÇİLDİ"

Haberlere göre Sara Netanyahu, Başbakan'ın danışmanlarına da, "Benimle ilgilenmeniz gerekiyor. Neden geçmeme izin verilmiyor?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sara Netanyahu'nun ayrıca, kendisine yeterli şekilde eşlik edilmediği için izdiham sırasında ‘üzerinden geçildiğini’ de öne sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlara ait görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, Sara Netanyahu'nun görevlilerle tartıştığı ve ardından oturur vaziyette bulunan Binyamin Netanyahu'ya eğilerek bir şeyler söylediği görülüyor.

İsrail kaynaklarında yer alan haberlere göre, bahsi geçen görüntüler, olayın kısmen yatıştığı anlarda kaydedildi.