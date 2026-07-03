Türkiye'nin Haziran 2026 ihracatı 25 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat haziran ayı ihracatı ile ilgili bilgi verdi. Buna göre haziranda yapılan ihracat 25 milyar dolarla rekor kırdı.

Haziran ayında dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar oldu.

Bolat, “Haziran ayında ihracat 25 milyar dolar oldu. Haziran ayında ihracat artışı yüzde 21,9 ile 25 milyar dolar oldu. Haziran ayında ithalat artışı yüzde 23,1 artış ile 35,3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar oldu.” dedi.

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