En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni zam, yeni maaşlar...

Emekli vatandaşlar için 6 aylık zam oranı, haziran ayı enflasyon verisi ile kesinleşecek.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı kapsamında milyonlarca emeklinin maaşı değişecek..

En son Ocak ayında yapılan zam ile 20 bin TL'ye ulaşan en düşük emekli maaşı için gözler yeni tutara çevrildi.

En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu merak konusu.

İşte, milyonlarca emekliye ödenecek olan yeni maaş...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 TEMMUZ ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz saat 10.00'da açıklayacağını duyurmuştu.

Açıklanacak veriyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşmiş oluyor.

Yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı en düşük emekli maaşı düzenlemesinde, hesaplamalara göre yeni tutarın 23 bin 500 TL seviyelerinde oluşması bekleniyor.

Üç farklı senaryoda en düşük emekli maaşı 23 bin 496 TL, 23 bin 564 TL ve 23 bin 613 TL olarak hesaplandı.