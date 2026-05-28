Netanyahu'dan Gazze talimatı: İşgal alanı yüzde 70'e çıkarılacak

İsrail, Gazze'yi tamamen işgal planında yeni bir aşamaya geçti..

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, orduya Gazze Şeridi’ndeki askeri varlığın artırılması yönünde yeni bir talimat verdiği bildirildi.

Bu kapsamda, İsrail güçlerinin kontrol ettiği bölgelerin genişletilmesi planlanıyor.

HEDEF: KONTROL ALANINI YÜZDE 70’E ÇIKARMAK

Açıklamada, mevcut operasyonların genişletilmesiyle Gazze’de İsrail ordusunun kontrol ettiği alanların yaklaşık yüzde 70 seviyesine çıkarılmasının amaçlandığı ifade edildi. Kararın sahadaki askeri planlamayı doğrudan etkilemesi bekleniyor.

OPERASYONLARIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Alınan talimatın, Gazze Şeridi’ndeki mevcut askeri operasyonların kapsamını ve yoğunluğunu artırabileceği değerlendirilirken, bölgedeki çatışma dinamiklerinin de bu kararla birlikte yeni bir aşamaya girebileceği belirtiliyor.