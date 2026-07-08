Nevşehir'de aynı gün 4 iş yerinde hırsızlık

Nevşehir'de 4 farklı iş yerinde hırsızlık...

Nevşehir il merkezinde kimliği tespit edilen 16 yaşındaki A.B.'nin, bir gecede 4 iş yerine girerek hırsızlık yaptığı belirlendi.

Yapılan araştırmada şüphelinin, Kırıkkale'deki Sevgi Evleri'nden kaçarak Nevşehir'e geldiği öğrenildi.

ULAŞIMINI DA ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE YAPTI

Şüphelinin kent içerisindeki ulaşımını ise çaldığı iki farklı motosikletle sağladığı tespit edildi.

Çaldığı motosikletleri kullandıktan sonra şehrin farklı noktalarına bırakan zanlının, daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine geçtiği, buradan da başka bir araçla Niğde-Ankara Otoyolu istikametine gittiği belirlendi.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, otoyol güzergâhında izini kaybettiren 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüphelinin iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla iş yerlerine girip içeride dolaştığı ve daha sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

Ankara'da yakalanarak gözaltına alınan A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.