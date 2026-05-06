SAHA-26 fuarına gelen Ukraynalı kadın "Yıldırımhan'ı" yorumladı

Türkiye, savunma sanayii alanında destan yazıyor.

Yerli ve milli silahlarla dışa bağımlılıktan kurtulan Türkiye'nin hamleleri, dünyadan da büyük bir ilgiyle izleniyor.

İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim “Yıldırımhan”, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

Yıldırımhan'ın tanıtımı gündemden düşmezken, Ukraynalı bir kadının da ilgisini çekti.

YILDIRIMHAN'A HAYRAN OLDU

SAHA EXPO 2026 Fuarı'na katılan Ukraynalı kadın, Yıldırımhan'ı yakından inceledi ve hayran kaldığını belirtti.

Savaşı çok iyi bildiğini söyleyen Ukraynalı, Yıldırımhan'a övgüler dizerek şöyle dedi;

Dünya basınından "Yıldırımhan"a ilgi: Türkiye'den gelen cehennem

"EN GÜÇLÜ CÜMLE BAZEN FÜZEDİR"

"Ben Ukraynalıyım, savaşın ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Düşünüyorum ki en güçlü cümle bazen bir füzedir. Türkiye o cümleyi kurmuş.

"BEN OYUN OYNAMIYORUM DİYOR BU FÜZE"

Yıldırımhan 6 bin kilometre menzilli. Bana bu füze diyor ki ben oyun oynamıyorum."

Yunan basınında YILDIRIMHAN yankısı: Türkler kıtalararası füze tanıttı

Türkiye, kıtalararası hipersonik balistik füzesi YILDIRIMHAN'ı tanıttı

İsrail televizyonunda YILDIRIMHAN füzesi yorumlandı