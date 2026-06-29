New York Belediye Başkanı Mamdani, LGBT yürüyüşüne katıldı

Aileyi hedef alan sapkınlıklar...

Eşcinseller ve LGBT destekçileri tarafından, sözde 'Onur Ayı' kapsamında çeşitli ülkelerde bazı eylemler düzenleniyor.

Bazı kişiler, bu söz konusu etkinliklere destek veriyor.

ZOHRAN MAMDANİ KATILDI

Bunlardan biri de New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani oldu.

Zohran Mamdani, sözde onur yürüyüşüne katılarak LGBT’lilerle destek verdi.

NEW YORK İÇİN SAVAŞIYOR YAZILI PANKART AÇTI

Mamdani, elinde 'New York için savaşıyor' yazılı pankartla vatandaşları selamlamaya çalıştı.

Kayda alınan o anlar ise daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Görüntüler, kısa sürede ABD içerisinde tartışma konusu oldu.

Birçok kullanıcı Mamdani’nin bu hareketlerini kadınca ve rahatsız edici bulurken bazı kullanıcılar, Mamdani’nin oy için orada olduğunu öne sürdü.

"ONLARIN OYUNA İHTİYACI VAR"

Bir sosyal medya kullanıcısı, Mamdani için "Bu yürüyüşü yapanlar pek zeki değil, değil mi… Ama tabii ki onların oyuna ihtiyacı var…" dedi.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ, BU ADAM MÜSLÜMAN DEĞİL Mİ"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Çok rahatsız edici, bu adam Müslüman değil mi? Bir de belediye başkanı? Ne bu, çok komik..." ifadelerini kullandı.

Defalarca kez yeniden yayımlanan video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.